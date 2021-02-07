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الأحد، 07-02-2021 09:53 ص

الفنان أحمد فهمي يثير الجدل بوجه مغطى بالدماء.. فيديو

الفنان-أحمد-فهمى


الوكيل الاخباري - نشر الفنان المصري أحمد فهمي، نجم فريق واما، صورة على حسابه الخاص بـ"إنستغرام"، أقلق بها الجمهور حيث ظهر بوجه مضرج بالدماء.

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وشارك متابعيه بمقطع فيديو من كواليس تصوير أحد المشاهد في مسلسله الجديد "قارئة الفنجان"، الذي يصوره حالياً في لبنان ويلعب بطولته إلى جانب نخبة من نجوم الوطن العربي والخليج ومن مختلف الجنسيات، منهم باسم مغنية، ورد الخال، روان مهدي، يارا قاسم، أحمد شعيب، محمود الليثي، تاتيانا مرعب وغيرهم.

 

"قارئة الفنجان"، يتألف من عشر حلقات، قصة هاني سرحان، سيناريو وحوار إياد صالح، وإخراج محمد جمعة. وتدور قصته في إطار الإثارة والتشويق بالدرجة الأولى، ويعتمد على عنصري المفاجأة والتوتر في السرد وتقديم القصة وأحداثها.


وأعلن صناع المسلسل اقتراب الانتهاء من تصوير أحداثه في لبنان، حيث لم يتبق سوى عشرة أيام على نهاية التصوير، استعداداً لعرضه خلال الفترة المقبلة عبر إحدى المنصات الإلكترونية.


ويراهن مؤلف العمل السيناريست إياد صالح على تقديم دراما رعب بشكل عصري، عن طريق التكنولوجيا التي نعيشها حاليا وأصبحت جزءاً أساسياً من حياتنا اليومية، عن طريق التشويق في أحداث العمل منذ الحلقة الأولى.


ويواصل الفنانان أحمد فهمي ومحمود الليثي اللذان يمثلان مصر في المسلسل تصوير دوريهما في لبنان حتى الآن وسيستمران حتى ختام تصوير العمل.

 


لها

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