الفنان الأردني توفيق الدلو يطلق أغنية "ولعت" - فيديو

الوكيل الإخباري - أطلق الفنان الأردني توفيق الدلو أغنيته الجديدة بعنوان "ولعت" وهي أغنية زفة باللهجة الأردنية.

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وتضمنت الأغنية أغاني تحاكي التراث الأردني حيث امتزجت الكلمات بالموسيقى والإحساس الرائع الذي أبدع الفنان الدلو في نقله للمستمعين في أجواء تحاكي طبيعة مناسبات الأردنيين وأعراسهم.

وتم إطلاق الأغنية عبر قناة الفنان الدلو الرسمية على يوتيوب ومنصاته على مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الصوتية الشهيرة.

والأغنية من كلمات راشد سالم، وألحان: فلكلور، وتوزيع فادي الفحماوي وتصوير أحمد شحادة وتوزيع إلكتروني محمود الحوامدة.

لمشاهدة الأغنية: