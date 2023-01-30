الفنان عمر العبداللات في موسم الرياض

الوكيل الإخباري- يغادر صوت الأردن الفنان عمر العبداللات متوجهاً إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في حفل تكريم الفنان الراحل طلال مداح يوم 1 فبراير ضمن فعاليات موسم الرياض لهذا العام .

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والتي أطلق فكرة الحفل معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ، حيث سيقام الحفل على مسرح محمد عبده في البوليفارد سيتي ، تحت عنوان صوت الأرض ، وسيشارك في الحفل مجموعة كبيرة من أهم نجوم الوطن العربي ، وصرح الفنان عمر العبداللات عن سعادته بهذه المشاركة والغناء في هذا الحفل ، وعن ما يحدث من نهضة فنية على المستوى العربي والعالمي في السعودية تحت قيادة معالي المستشار تركي آل الشيخ وهيئة الترفيه .