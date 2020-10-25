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الأحد، 25-10-2020 10:04 ص

الفنان محمد الشرنوبي يعلّق على إيقافه عن الغناء

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الوكيل الاخباري - استضافت الإعلامية لميس الحديدي على هامش انطلاق الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي عدداً من النجوم ليتحدثوا عن تفاصيل مشاركتهم في المهرجان والأعمال الجديدة التي يقدمونها في الفترة القادمة.

وكان من ضمن الضيوف، الفنان والممثل المصري محمد الشرنوبي حيث واجهته بحقيقة منعه من الغناء والتمثيل، على إثر المشاكل القائمة بينه وبين مديرة أعماله وخطيبته السابقة المنتجة سارة الطباخ، حيث سألته خلال لقائها به على هامش افتتاح مهرجان الجونة: متى تنتهي مشاكلك مع سارة الطباخ منتجة أعمالك؟

وجاء رد الشرنوبي بقوله: لا يوجد حكم قضائي بمنعي من الغناء، وأنا أثق في أحكام القضاء ومستني اللي هيحصل، واللي ليه حق هياخده.

حيث كانت سارة الطبخ قد أصدرت بياناً مؤخراً تحذر فيه كل شركات الإنتاج من التعامل مع محمد الشرنوبي لحين فصل القضاء في المنازعات بينهما، وهو الأمر الذي دعا نقابتي الموسيقيين والممثلين من رفض طلب الطباخ إيقاف الشرنوبي، لحين قول القضاء كلمته في القضية.

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