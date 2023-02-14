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الثلاثاء، 14-02-2023 09:38 ص

القضاء اللبناني يصدر حكمه النهائي بحق زوج نانسي عجرم

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الوكيل الإخباري- بعد 3 ثلاث سنوات على وقوع الحادثة في لبنان، أصدرت المحكمة اللبنانية أمس قرارها النهائي بحق زوج نانسي عجرم، الدكتور فادي الهاشم، في قضية مقتل الشاب محمد الموسى في منزله.

وجاء قرار المحكمة بمنع المحاكمة عن الهاشم بما اسند إليه وتبرئته من تهمة القتل عمداً بحق محمد الموسى باعتباره دفاعًا عن النفس.

قررت الهيئة بالإجماع في 8 فبراير 2023:

منع المحاكمة عن المدعى عليه فادي مخايل الهاشم، لما أسند اليه تبعاً لوجود سبب التبرير المنصوص عنها في المادة 184 من قانون العقوبات اللبناني معطوفة على المادة 563 من القانون عينه.

حفظ الرسوم والنفقات كافة.

إيداع الملف مرجعه الصالح بواسطة جانب النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان.
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ويذكر أن الدكتور فادي هاشم كان قد أطلق النار على الشاب محمد الموسى بعد قيامه باقتحام منزله، صباح الأحد 5 يناير 2019، ما أدى إلى مقتله فوراً.

منصة “شاهد” كانت قد عرضت أيضًا فيلم وثائقي بعنوان الرواية الكاملة ، في 16 يوليو 2020 عن القصة كاملة. ويروي الفيلم تفاصيل اقتحام الفيلا والرد على الكثير من التساؤلات التي أحاطت بالقضية.

 

ETبالعربي

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