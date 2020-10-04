الكشف عن بوستر مسلسل طبق الأصل

الوكيل الإخباري _ كشفت شركة "غولدن لاين" عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "انستغرام" بوستر مسلسل "طبق الأصل" ، الذي يشارك في بطولته كل من الفنان عباس النوري وميلاد يوسف ونور علي وهبة نور .

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وقد علق الفنان عباس النوري قائلا : "دراما مختلفة وجريئة وصادمة، لا تشبه غيرها من الصيّغ الدرامية التي تعود عليها المشاهد، رغم واقعية الحكاية إلا انها من نوع آخر".



وأضاف ميلاد يوسف: "خطورة تحول الطموح إلى جشع، فيتحول وهم البناء والإرتفاع إلى مصيبة التدمير والسقوط".



وتابعت نور علي: "تضع المشاهد في شك دائم حول كونها ضحية أم مجرمة، وفية أم خائنة، ظالمة ام مظلومة... القرار للجمهور".



وأردفت هبة نور: "جمال وأنوثة ودهاء والكثير الكثير من الألاعيب الخطرة والمشوّقة. ليس كل ما تراه العين حقيقة".

المصدر : لها

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