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الأحد، 04-10-2020 11:03 ص

الكشف عن بوستر مسلسل طبق الأصل

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الوكيل الإخباري _ كشفت شركة "غولدن لاين" عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "انستغرام" بوستر مسلسل "طبق الأصل" ، الذي يشارك في بطولته كل من الفنان عباس النوري وميلاد يوسف ونور علي وهبة نور .

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وقد علق الفنان عباس النوري قائلا : "دراما مختلفة وجريئة وصادمة، لا تشبه غيرها من الصيّغ الدرامية التي تعود عليها المشاهد، رغم واقعية الحكاية إلا انها من نوع آخر".

وأضاف ميلاد يوسف: "خطورة تحول الطموح إلى جشع، فيتحول وهم البناء والإرتفاع إلى مصيبة التدمير والسقوط".


وتابعت نور علي: "تضع المشاهد في شك دائم حول كونها ضحية أم مجرمة، وفية أم خائنة، ظالمة ام مظلومة... القرار للجمهور".

وأردفت هبة نور: "جمال وأنوثة ودهاء والكثير الكثير من الألاعيب الخطرة والمشوّقة. ليس كل ما تراه العين حقيقة".

 

#طبق_الاصل قريباً #عباس_النوري : "دراما مختلفة وجريئة وصادمة، لا تشبه غيرها من الصيّغ الدرامية التي تعود عليها المشاهد، رغم واقعية الحكاية إلا انها من نوع آخر". #ميلاد_يوسف : "خطورة تحول الطموح إلى جشع، فيتحول وهم البناء والإرتفاع إلى مصيبة التدمير والسقوط". #نور_علي : "تضع المشاهد في شك دائم حول كونها ضحية أم مجرمة، وفية أم خائنة، ظالمة ام مظلومة... القرار للجمهور". #هبة_نور : "جمال وأنوثة ودهاء والكثير الكثير من الألاعيب الخطرة والمشوّقة. ليس كل ما تراه العين حقيقة". الكاتبة #سلام_الكسيري : "لعبة دقيقة يشارك فيها المشاهد، لا تلبث ان تستقر مسلّماتها، حتى تعود لتنقلب مثل كل شيء على هذا الكوكب". المخرج #علي_محيي_الدين_علي : "أحداث "طبق الأصل" تتنقل بين عالمين متوازيين من الناحية الدرامية، عبر اشتباك العوالم الداخلية بالخارجية للشخصيات". بطولة عباس النوري وميلاد يوسف ونور علي وهبة نور #فايز_قزق #محمد_خير_الجراح #ترف_التقي #جلال_شموط #محمد_قنوع #عهد_ديب #رشا_ابراهيم #طبق_الأصل مدير ادارة الإنتاج #يامن_ست_البنين انتاج #غولدن_لاين #Goldenline @goldenlinetvseries و #اي_سي_ميديا #Iseemedia @iseemedia @abbasalnouri @miladyoussef1 @hebanourr @nour___alii @yamen_set_albanin @salam_ksiri @alialali74
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المصدر : لها 

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