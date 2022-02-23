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الأربعاء، 23-02-2022 04:00 م

الكشف عن سبب حذف اغاني الفنان عمرو دياب

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الوكيل الإخباري - أكد الشاعر خالد تاج الدين، أن قناة يوتيوب الخاصة بالهضبة عمرو دياب في طريقها لاستعادة كامل أغانيه وكليباته، مشيرا إلى أنها تعرضت لمشكلة بسيطة، وقال عبر صفحته الرسمية بفيسبوك ،:"قناة الفنان عمرو دياب على يوتيوب بتتظبط و الكليبات كلها راجعة تاني .. مشكلة بسيطة و بتتحل حاليا".

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فى أمر يحدث لأول مرة فوجئ جمهور الهضبة عمرو دياب باختفاء ألبوماته الغنائية، التي أنتجتها شركته "ناي" من قناته الرسمية على يوتيوب، ولم يتبق على القناة سوى حفلات دياب، وأجزاء منها.

 

والغريب فى الأمر أن  ألبومات عمرو دياب اختفت دون الكشف عن السبب، فيما أرجح البعض أنها قد تكون خطوة من جانب الهضبة، تتعلق بمشروع جديد خاص بالحقوق الرقمية لأغانيه، ولم يتوقف الأمر على قناته عبر "يوتيوب"، فقط بل شمل أيضا تطبيق سبوتيفاي وموقع يوتيوب ميوزيك، آي تيونز، ومن جانبه لم يعلق الهضبة من خلال منصات التواصل الاجتماعى الخاصة به عن سبب اختفاء الأغاني بشكل مفاجئ.


والألبومات التى تم إخفاؤها هي التي جاءت من إنتاج عمرو دياب من خلال شركته "ناي"، فيما ظل عدد من أجزاء الحفلات الغنائية، وبعض الإعلانات، والأغاني القديمة التي لم تنتجها الشركة الخاصة به، وحذف العديد من الألبومات منها، "أحلى وأحلى، ومعدى الناس، وكل حياتي، ويا أنا يا لأ" وغيرها من الأغاني.

 

 

اليوم السابع 

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