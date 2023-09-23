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السبت، 23-09-2023 02:51 م

الكشف عن مفاجأة في الجزء الثاني من العربجي

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الوكيل الإخباري- أعلنت شركة "غولدن لاين" للإنتاج الفني عن انطلاق تصوير الجزء الثاني من مسلسل "العربجي" الذي كتبه عثمان جحا ومؤيد النابلسي، بينما يتولى إخراجه سيف الدين السبيعي.

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وكشفت الشركة السورية، عبر صفحاتها على السوشال ميديا، عن انطلاق التصوير أخيراً في دمشق، قائلة: "ندرك أن التحدي كبير وأن الرهان صعب، ولكن حكاياتنا أعظم وبانتظار أن تسرد بتشويق أكبر. إلى أين يتجه نزاع عبدو العربجي مع أبو حمزة النشواتي المتحالف مع عدوته الأخرى درية خانم، وأين تقف بدور وكيف يقودها طموحها ومكرها؟ وماذا عن زمرد الهاربة وقصة حسن وحسنية وبقية الأبطال".


وبهذه الخطوة تدخل "غولدن لاين" السباق الدرامي الرمضاني المنتظر، بمشروع كان ناجحاً في رمضان العام الماضي .

 

وعند الإعلان عن المشروع الجديد، راحت التساؤلات تطرح حول أبطال الجزء الثاني. خاصة أن النجم السوري الراحل محمد قنوع كان أحد أعمدة نجاح "العربجي" بشخصية شومان التي أطل بها، وكانت من أبرز الأدوار التي لعبها.


في هذا السياق، ذكرت مصادر خاصة لـ"فوشيا" أن العمل المنتظر لن يطرأ عليه أي تعديل من ناحية أبطاله، بل سيحافظ على غالبية نجومه، من بينهم باسم ياخور وسلوم حداد وكاريس بشار وغيرهم.


وأضافت المصادر أن المسلسل قد يشهد مفاجأة للجمهور بجزئه الثاني اذ من المتوقع أن يتم إهداؤه إلى روح الفنان محمد قنوع الذي وافته المنية في الـ 22 من أبريل/نيسان الماضي عن عمر 49 عاماً. وكان قنوع لعب دوراً لافتاً في العمل، والذي انتهى بوفاته في المسلسل قبل أن يرحل عن الحياة تاركاً خلفه إرثاً فنياً كبيراً.


 




 

 


 

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