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الأربعاء، 09-06-2021 02:50 م

الكشف عن موعد إنتهاء تصوير مسلسل الكندوش

فنانين-سوريين


الوكيل الإخباري - علم موقع "الفن" أن المخرج السوري سمير حسين لا زال يصوّر حلقات الجزء الثاني من مسلسل "الكندوش"، في دمشق.

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وأفادت معلومات أن عمليات تصوير الجزء الثاني من المسلسل، سوف تنتهي بعد 30 يوماً فقط، ليدخل بعدها المرحلة التقنية ليعرض في رمضان المقبل، وبذلك يكون ثاني المسلسلات الجاهزة للعرض في موسم عام 2022، بعد "حارة القبة 2".


"الكندوش" من تأليف حسام تحسين بيك، بأولى تجاربه في الكتابة الدرامية، ومن بطولة أيمن زيدان، سلاف فواخرجي، أيمن رضا، شكران مرتجى، صباح الجزائري، كندا حنا وسامية الجزائري، فايز قزق، محمد حداقي، حلا رجب، حازم زيدان وهمام رضا.

أن المسلسل يتألف من جزأين فقط، ولا صحة للأخبار التي إنتشرت حول تصوير أجزاء إضافية.


وصور المخرج سمير حسين هذين الجزأين في دمشق، وهما من تأليف الممثل السوري حسام تحسين بيك، بأولى تجاربه في التأليف الدرامي.


وبعد أن عُرض الجزء الأول في رمضان الماضي، من المقرر عرض الثاني على القنوات ذاتها في رمضان المقبل.


المصدر- الفن 

 




 

 


 

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