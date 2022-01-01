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السبت، 01-01-2022 12:24 م

المخرج داوود عبد السيد يهاجم عادل إمام

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الوكيل الإخباري - هاجم المخرج والكاتب الكبير داود عبد السيد، خلال لقائه ببرنامج في المساء مع قصواء الفنان عادل إمام بسبب لقب الزعيم الذي منحه الجمهور إياه، مشيرًا إلى أن الألقاب ما هي إلا تسويق تجاري للفنان.

وقال: "عادل إمام زعيم في إيه؟ فين الزعامة وهو مش الأفضل بس أكيد عنده جوانب كويسة، وهو ذكي جدًا وعمل فيلم الأفوكاتو ودا فيلم مهم أوي ومتكررش، وطبعا فيلم الحب في الزنزانة".

وواصل: أنا مبحبش الألقاب زي الزعيم ونجمة الجماهير، ده كلام فارغ وأنا ليا ويهمني الممثل بموهبته واختياراته بعيدًا عن أي ألقاب، والألقاب دي عبارة عن تسويق تجاري للفنان مش للعمل الفني نفسه".

لها 

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