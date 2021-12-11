عمر كمال يزيد حيرة الجمهور حول ارتباطه - فيديو

الوكيل الإخباري - على طريقة الفنان عادل إمام في فيلم "مرجان أحمد مرجان"، فاجأ مطرب المهرجانات عمر كمال، جمهوره بنشر مقطع فيديو عبر حسابة على "فيسبوك"، ظهر فيه وقد علق على أحد الكباري المطلة على النيل صورة كبيرة له مع المطربة شيماء المغربي وكتب عليها "انتي قلبي وربنا"، ، وظهر "كمال" مع شيماء في قارب يتوجهان إلى المكان لتفاجأ بالأمر، ليزيد كمال حيرة الجمهور إذا ما كان أمر الخطوبة بينه وشيماء حقيقياً أم أن كل ذلك جزء من عمل فني أو دويتو سوف يجمعهما.

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وبينما أخذ الكثيرون يتساءلون حول حقيقة الأمر، انهالت عليهما تعليقات من البعض الآخر، مقدمين لهما التهنئة وإتمام الزواج.





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