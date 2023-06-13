المستشار تركي آل الشيخ يكشف عن مفاجآت لعمرو دياب

الوكيل الإخباري-كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية في مداخلة مع برنامج "الحكاية" الذي يقدّمه الإعلامي عمرو أديب ، عن مفاوضات مع كبار النجوم المصريين لإقامة فعاليات ستشكّل مفاجأة للجمهور خلال الفترة المقبلة.

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وقال آل الشيخ: "إحنا بنتفاوض مع كريم عبد العزيز ومع فنانين كبار كتير". وأضاف: "مع محمد منير في مفاجأة كبيرة، ومع عمرو دياب والقائمة تطول".



وعلّق تركي آل الشيخ على الحفل الغنائي الذي أحيته المطربتان مي فاروق وإيمان عبد الغني في جدّة مساء الجمعة الماضي قائلاً: "ما شاء الله عندكم في مصر سفراء في كل المجالات، وخير ما يمثلون مصر في الفن والسينما وكل حاجة".



يُذكر أن النجم عمرو دياب احتفل أخيراً بالترويج لفندقه الجديد في الساحل الشمالي ليكون بداية لسلسلة الفنادق التي تحمل الاسم نفسه، ويتعاون فيها مع رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار.

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