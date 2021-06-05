الممثلة التركية سونغول أودان قريباً في إسبانيا

الوكيل الإخباري - افادت وسائل اعلام تركية ان مسلسل "حكاية عائلة" للنجمة التركية سونغول أودان التي اشتهرت بشخصية "نور" في العالم العربي، من المقرر ان يبدأ عرضه في إسبانيا قريبا، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه العمل في تركيا.

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الجدير ذكره ان سونغول أودان كانت قد بدأت مؤخرا تصوير فيلمها "أحبني كثيراً" الذي يعرض لاحقاً على احدى المنصات الإلكترونية، و يتحدث عن قصة عاطفية مؤثرة.



ويضم العمل نفس فريق انتاج الفيلم التركي الشهير "معجزة زنزانة رقم 7"، الى جانب نفس المخرج والكاتب التركي محمد ادا اوزتكين.

المصدر- الفن