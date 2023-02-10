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الجمعة، 10-02-2023 08:11 م

الموت يُفجع أحد الفنانين المصريين

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الوكيل الإخباري - أعلن الفنان المصري شريف إدريس، اليوم الجمعة، عن وفاة والده، وذلك من خلال منشور عبر حسابه الخاص في "فيسبوك". حيث اكتفى بإعلان خبر الوفاة، قائلاً: "إنا لله وإنا إليه راجعون... أبويا مات".

الجدير بالذكر أن شريف إدريس أثار جدلاً واسعاً خلال العام الماضي، بعد إعلانه اعتزال الفن، إثر معاناته في هذا المجال لسنوات، موضحاً أن من أسباب اعتزاله هو إحساسه بشحاذة العمل، وعدم حصوله على دخل ثابت.

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ولكن الفنان أشرف عبد الباقي استطاع مساعدته وإعادته الى الفن عندما استعان به في مسرحية "العيد فرحة"، التي عُرضت أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في إحدى الاحتفالات.


ويُعد فيلم "النهاردة يوم جميل" آخر أعمال شريف إدريس الفنية، وقد شارك فيه مع الفنانين: باسم سمرة، هنا شيحة، أحمد وفيق، انتصار، نجلاء بدر، محمود الليثي، كريم كوجاك، وهو من تأليف وإخراج نيفين شلبي.

 

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