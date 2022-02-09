الأربعاء 09-02-2022
الوكيل الاخباري

خبراء وتجار : لمس انخفاض أسعار السلع يستوجب إعادة النظر بضريبتي الدخل والمبيعات

هل يؤثر التوتر بين روسيا وأوكرانيا على مخزون القمح في الأردن؟

توقعات بزيادة رواتب متقاعدي الضمان 4.70 دينار

مختصون: الحديث حول انتهاء كورونا افتراضي وغير مؤكد

الأرصاد تنشر تفاصيل المنخفض الجوي

تعليق الدوام غداً الخميس في الجامعة الهاشمية

الحكومة عن فواتير الكهرباء: لم نرفع الاسعار والتعرفة الجديدة لم تُطبق

التربية: تحويل 7 مدارس إلى التعليم عن بُعد

الاوبئة: كورونا باقٍ معنا ولا مفر من ذلك ويجب توجيه الجهود نحو إجراءات الحماية

الاقتصاد الرقمي: 500 ألف استفسار وردت لسند جو منذ انطلاقه

الأربعاء، 09-02-2022 12:15 م

الموت يفجع الفنانة المعتزلة شمس البارودي

6190836-868392217


الوكيل الإخباري - كشف عمر نجل الفنانة المعتزلة شمس البارودي والفنان حسن يوسف في منشور له، على حسابه الخاص بـ"فيسبوك" وفاة شقيق والدته الوحيد، الذي وافته المنية فجر أمس (الثلاثاء) بعد صراع طويل مع المرض.

وكتب في منشوره قائلاً: "لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله خالي محمد جميل البارودي".

اضافة اعلان

 

وعلقت شمس على المنشور بقولها: ""البقاء لله إنا لله وإن إليه راجعون استرد الله وديعته، توفي أخي محمد تيسير جميل البارودي".

لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
عمرو-مصطفي-730x438

الموت يفجع عمرو مصطفى

khaligyoun32458

منة جلال تكشف آخر ما قاله الراحل جرير منصور

image (3)

الفنان صلاح عبدالله ينفي إهانته للنادي الأهلي

1631116927_image

ليلى طاهر تخضع لجراحة عاجلة

2494a260fe

مفاجأة... عودة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

d-66-الفنان-السوري-عابد-فهد-ينعي-ريان-ويدعو-لإنقاذ-فواز

الفنان السوري عابد فهد ينعي ريان ويدعو لإنقاذ فواز