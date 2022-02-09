الموت يفجع الفنانة المعتزلة شمس البارودي

الوكيل الإخباري - كشف عمر نجل الفنانة المعتزلة شمس البارودي والفنان حسن يوسف في منشور له، على حسابه الخاص بـ"فيسبوك" وفاة شقيق والدته الوحيد، الذي وافته المنية فجر أمس (الثلاثاء) بعد صراع طويل مع المرض.



وكتب في منشوره قائلاً: "لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله خالي محمد جميل البارودي".

اضافة اعلان

وعلقت شمس على المنشور بقولها: ""البقاء لله إنا لله وإن إليه راجعون استرد الله وديعته، توفي أخي محمد تيسير جميل البارودي".





لها