الثلاثاء 07-09-2021
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الثلاثاء، 07-09-2021 12:39 م

الموت يفجع الفنانة ​سلمى حايك - صورة

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الوكيل الإخباري - نعت النجمة سلمى حايك البالغة من العمر 55 عاماً شقيقة زوجها فلورانس روجيه بينولت بكلمات مؤثرة.

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فنشرت سلمى صورة تجمعها بفلورانس وكتبت تعليقاً:"صديقتي وشقيقة زوجي العزيزة اليوم تطيرين إلى المجهول ولن أتمكن أبدًا من معانقتك مرة أخرى لكن الشعور بلطفك ، وقوتك ، وحماسك للحياة ، وكذلك الضوء الأبدي للنجوم الساطعة في عينيك وأكثر من كل صدى ضحكتك ، ستبقى في قلبي إلى الأبد.


يذكر أن سلمى متزوجة من فرانسوا هنري بينولت منذ عام 2009 ولديهما ابنة هي فالنتينا ستبلغ في نهارية الشهر الحالي عمرها الـ14.


المصدر - الفن

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