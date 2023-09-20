الموت يُفجع الفنان اسلام ابراهيم بوفاة والدته

الوكيل الإخباري- فُجع الفنان المصري الكوميدي إسلام إبراهيم بوفاة والدته بعد صراع طويل مع المرض.



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وكتب الفنان إسلام إبراهيم، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، قائلا: :«أمي في ذمة الله، إنا لله وإن إليه راجعون، يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّة فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جنتي»، والَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجعون، البقاء لله والدوام لله..، لله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شىء عنده بأجل مسمى».



وكان آخر أعمال إسلام إبراهيم السينمائية هو فيلم «أخي فوق الشجرة»، الذي عُرض في السينما بداية العام الجاري، وشارك في بطولته مع رامز جلال ونسرين طافش، وحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا وجمع في شباك التذاكر إيرادات تجاوزت الـ 15 مليون جنيه.

المصري اليوم