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الأحد، 26-12-2021 09:47 ص

الموت يفجع الفنان اللبناني عاصي الحلاني

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الوكيل الاخباري - فُجع الفنان اللبناني عاصي الحلاني، أمس السبت، بوفاة شقيقته، حياة، إثر أزمة صحية مفاجئة، وتمت مراسم الدفن في قريتهم الحلانية، بحضور وجهاء العائلة والعشائر.

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وكان الفنان عاصي الحلاني قد استذكر والده الراحل في وقت سابق، ونشر صورة لهما معلقا عليها بالقول: "الأب كالعمر لا يتكرر مرتين".

 

 

المصدر : روسيا اليوم

 

 

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