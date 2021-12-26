الموت يفجع الفنان اللبناني عاصي الحلاني

الوكيل الاخباري - فُجع الفنان اللبناني عاصي الحلاني، أمس السبت، بوفاة شقيقته، حياة، إثر أزمة صحية مفاجئة، وتمت مراسم الدفن في قريتهم الحلانية، بحضور وجهاء العائلة والعشائر.

اضافة اعلان



وكان الفنان عاصي الحلاني قد استذكر والده الراحل في وقت سابق، ونشر صورة لهما معلقا عليها بالقول: "الأب كالعمر لا يتكرر مرتين".

المصدر : روسيا اليوم