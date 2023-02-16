الموت يفجع الفنان حكيم

الوكيل الإخباري- أعلن الفنان الشعبي حكيم مساء أمس الأربعاء وفاة شقيقه الأكبر حسن عبدالصمد، وذلك من خلال منشور عبر حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قال فيه: "إنا لله وإنا اليه راجعون، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى. توفي الى رحمة الله شقيقي الأكبر العمدة حسن عبدالصمد... غفر الله له وأسكنه فسيح جناته".



وكشف حكيم عن موعد العزاء من خلال المنشور قائلاً: "العزاء يوم الأحد الموافق فيه 18 فبراير في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، ولا أراكم الله مكروهاً في عزيز لديكم".

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