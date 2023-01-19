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الخميس، 19-01-2023 03:03 م

هل يُحاكم الطبيب الذي اجرى العملية لـ وديع جورج وسوف؟

وديع-جورج-وسوف


الوكيل الإخباري-شكل خبر وفاة وديع وسوف، نجل سلطان الطرب جورج وسوف، بعد مضاعفات عملية تكميم المعدة كان قد أجراها منذ فترة، صدمة لدى اهله واصدقائه، الذين يرفضون حتى الساعة تصديق الخبر.

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وجديد القضية هو ما تم تداوله عن محاكمة الطبيب الذي اجرى العملية للراحل وديع، إذ نشر موقع "نواعم" أن الأصوات المطالبة بمحاسبة الطبيب الذي أجرى العملية لوديع وسوف بدأت ترتفع، إلا أنه حتى الساعة لم يعطِ سلطان الطرب جورج وسوف رأيه بهذا الموضوع، حيث تنتظر عائلة الوسوف كلمة الأب لمعرفة ما ستؤول اليه النتيجة.


من جهة اخرى، نشط بعض المحامين المقربين من سلطان الطرب للاستفسار حول ما جرى تحديداً بعد 27 ديسمبر الماضي، وهل قام وديع بكامل الفحوصات المخبرية والكشف الطبي قبل اجراء العملية.

 

 

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