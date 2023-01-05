الموت يفجع الفنان طارق لطفي

الوكيل الإخباري-حالة من الحزن الشديد يعيشها الفنان طارق لطفي على رحيل والدته، التي غيبها الموت عن عالمنا بعد صراع طويل مع المرض.
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وكتب طارق على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «انتقلت إلى رحمة الله أمي الغالية أرجو الدعاء بالرحمة والمغفرة».
وحرص على مساندة طارق في مصيبته الفنانة ريهام عبدالغفور التي علقت على منشوره وكتبت: «يا حبيبي البقاء لله، الله يرحمها ويصبركم، في الجنة إن شاء الله، بينما كتبت الفنانة التونسية درة الله يرحمها ويجعل مثواها الجنّة ويصبّرك ..خالص التعازي».
المصري اليوم
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