تعرف على موعد ومكان عزاء والد مي كساب

الوكيل الإخباري - تستقبل الفنانة المصرية مي كساب عزاء والدها الثلاثاء القادم بعد صلاة المغرب من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

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وكتبت مي كساب عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي Instgram: "عزاء المغفور له بإذن الله والدي الأستاذ محمود حنفي كساب المحامي، يوم الثلاثاء القادم بعد صلاة المغرب من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس بقاعة الروضة.. سعيكم مشكور جميعا".



وكان رحل والد مي كساب عن عالمنا صباح اليوم الأحد بعد صراع مع المرض ودخوله العناية المركزة.



وحرص عدد من نجوم الفن عن حضور الجنازة اليوم الأحد ومن أبرزهم: هشام ماجد وإيهاب فهمي وسليمان عيد وأحمد فهيم والمخرج معتز التوني ومنير مكرم ومحمد صلاح والموزع خالد نبيل. عفاف مصطفى، لقاء سويدان، وعلى رأسهم زوجها مغني المهرجان أوكا.



وكانت آخر أعمال مي كساب مشاركتها في بطولة مسلسل اللعبة الجزء الرابع، الذي عُرض عبر منصة شاهد الرقمية، وحققت به نجاحًا كبيرًا مع الفنان شيكو والفنان هشام ماجد وآخرين.

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