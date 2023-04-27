الموت يفجع الوسط الفني في العراق

الوكيل الإخباري - توفي الشاعر العراقي كاظم السعدي ، في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان العراق بعد صراع طويل مع المرض.
ونعى الفنانين والنجوم الشاعر العراقي كاظم السعدي عبر حساباتهم من بينهم الفنان وليد الشامي .
شارك وليد الشامي صورة ل “السعدي” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، وعلق عليها قائلاً: “ببالغ الحزن والأسى أنعى أخي وصديقي وشريك نجاحاتي الشاعر الكبير كاظم السعدي .. إنا لله وإنا إليه راجعون .
وقال الصحفي شاخوان صباح المقرب من الراحل إن السعدي توفي داخل شقته في "لايف تاورز" في مدينة أربيل.