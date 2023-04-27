الموت يفجع الوسط الفني في العراق

الوكيل الإخباري - توفي الشاعر العراقي كاظم السعدي ، في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان العراق بعد صراع طويل مع المرض.



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ونعى الفنانين والنجوم الشاعر العراقي كاظم السعدي عبر حساباتهم من بينهم الفنان وليد الشامي .



شارك وليد الشامي صورة ل “السعدي” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، وعلق عليها قائلاً: “ببالغ الحزن والأسى أنعى أخي وصديقي وشريك نجاحاتي الشاعر الكبير كاظم السعدي .. إنا لله وإنا إليه راجعون .



وقال الصحفي شاخوان صباح المقرب من الراحل إن السعدي توفي داخل شقته في "لايف تاورز" في مدينة أربيل.

