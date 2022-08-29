الموت يفجع هاني رمزي

الوكيل الإخباري-نعى الممثل المصري هاني رمزي عبر صفحته الخاصة بموقع التواصل الإجتماعي خاله الدكتور وهيب توفيق محلي الوحش.



وودع هاني خاله بكلمات مؤثرة حيث كتب قائلاً: "رحل خالي الدكتور وهيب توفيق محلي الوحش، على رجاء القيامة، هتوحشني قوي يا خالي وربنا يصبرنا على فراقك يا حبيبي".

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لاقى المنشور رواجاً بين المتابعين الذين شاركوه عبر صفحاتهم الخاصة وعبروا عن تضامنهم ومحبتهم لهاني كما وكتبوا عبارات لترحموا فيها على الراحل وتمنوا لعائلته طول البقاء.





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