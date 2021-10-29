الوليد مقداد بأحدث ظهور له مع زوجته نور غسان-الصورة

الوكيل الاخباري- نشر اليوتيوبر ونجم طيور الجنة الوليد مقداد صورة جديدة لها برفقة زوجته نور غسان، وذلك عبر خاصية الستوري على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي.

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و ألقى الثنائي السلام على المتابعين الذين ينتظرون أخبارهما دائما من خلال مواقع التواصل الاجتماعي او على يوتيوب، اذ دائما ما يزوران الأهل ويصوران ذلك للمتابعين.



يذكر ان الثنائي تزوج في شهر آب الماضي في زفاف استثنائي حضره الأقارب والاصدقاء من الطرفين نور والوليد، وقد نال فيديو حفل زفافهما نسب مشاهدة عالية من قبل الجمهور.





المصدر: الفن