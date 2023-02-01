اليسا تحقق انجازاً غير مسبوقاً على يوتيوب

الوكيل الإخباري-تصدر خلال الساعات الماضية هاشتاغ "#Elissa1Year1Billion"، الذي تفاعل معه جمهور الفنانة اللبنانية اليسا احتفالا بتحقيقها انجازا عبر يوتيوب كأول فنانة عربية تحقق مليار مشاهدة في عام واحد فقط.

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هاشتاغ ⁦‪#Elissa1Year1Billion‬⁩ تصدر الترند على ⁧‫تويتر‬⁩ في ⁧‫لبنان‬⁩ ومصر‬⁩ والسعودية‬⁩ وليبيا‬⁩ وسوريا‬⁩ كونها أول نجمة عربية تحقق مليار مشاهدة في سنة واحدة على يوتيوب.



كما أعادت إليسا تغريد بعض من تهاني ومباركات معجبيها على تويتر، فمنهم كتب : " هاشتاق : ⁦‪#Elissa1Year1Billion‬⁩ يتصدر التريند العربي في السعودية، مصر، لبنان، سوريا، النجاح الحقيقي الاستثنائي بيلبقلك".

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