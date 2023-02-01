اليسا تحقق انجازاً غير مسبوقاً على يوتيوب

الوكيل الإخباري-تصدر خلال الساعات الماضية هاشتاغ "#Elissa1Year1Billion"، الذي تفاعل معه جمهور الفنانة اللبنانية اليسا احتفالا بتحقيقها انجازا عبر يوتيوب كأول فنانة عربية تحقق مليار مشاهدة في عام واحد فقط.
هاشتاغ #Elissa1Year1Billion تصدر الترند على تويتر في لبنان ومصر والسعودية وليبيا وسوريا كونها أول نجمة عربية تحقق مليار مشاهدة في سنة واحدة على يوتيوب.
كما أعادت إليسا تغريد بعض من تهاني ومباركات معجبيها على تويتر، فمنهم كتب : " هاشتاق : #Elissa1Year1Billion يتصدر التريند العربي في السعودية، مصر، لبنان، سوريا، النجاح الحقيقي الاستثنائي بيلبقلك".
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