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الأربعاء، 01-02-2023 02:24 م

اليسا تحقق انجازاً غير مسبوقاً على يوتيوب

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الوكيل الإخباري-تصدر خلال الساعات الماضية هاشتاغ "#Elissa1Year1Billion"، الذي تفاعل معه جمهور الفنانة اللبنانية اليسا احتفالا بتحقيقها انجازا عبر يوتيوب كأول فنانة عربية تحقق مليار مشاهدة في عام واحد فقط.

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هاشتاغ ⁦‪#Elissa1Year1Billion‬⁩ تصدر الترند على ⁧‫تويتر‬⁩ في ⁧‫لبنان‬⁩ ومصر‬⁩ والسعودية‬⁩ وليبيا‬⁩ وسوريا‬⁩ كونها أول نجمة عربية تحقق مليار مشاهدة في سنة واحدة على يوتيوب.


كما أعادت إليسا تغريد بعض من تهاني ومباركات معجبيها على تويتر، فمنهم كتب : " هاشتاق : ⁦‪#Elissa1Year1Billion‬⁩ يتصدر التريند العربي في السعودية، مصر، لبنان، سوريا، النجاح الحقيقي الاستثنائي بيلبقلك".

 

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