انستجرام الفنانة أحلام الشامسي يتحول لـ " رسوم " .. شاهد

الوكيل الإخباري-شاركت الفنانة الاماراتية أحلام الشامسي موخراً بشكل لافت مجموعة صور جديدة لها عبر حسابها الخاص في " انستجرام " على طريقة الرسم الديجيتال مبدية اعجابها الكبير بهذا الفن من متابعيها .



وطلبت الفنانة من متابعيها الذين يمتلكون موهبة " الرسم / لحن /الكلام" ارسال المزيد من الفن عبر رقم واتس اب شاركته عبر خاصية الستوري في حسابها الشخصي معلقة :" احب المبدعين "

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وتفاعل المتابعين بشكل واسع مع هذه الصور منهم من اشاد بهذا الفن والاخر علق ساخراً على كثرة مشاركة الفنانة لمثل هذا النوع من الصور مؤخرا .

اليكم بعض الصور التي شاركتها الفنانة على طريقة " الرسم الديجيتال" :











