الإثنين 05-12-2022
الوكيل الاخباري

الملك يلتقي الرئيس الإيطالي في روما

التنمية الاجتماعية تحتفل باليوم العالمي للإعاقة

وزير الأوقاف يؤكد ضرورة إجراء الصيانة اللازمة لجميع المساجد

تراجع أسعار القمح عالمياً إلى أقل مستوياتها في 3 أشهر

بيان من ديوان الخدمة حول تعيين 100 مؤذن وخادم مسجد

الحلالمة يكشف طبيعة علاج الإصابة بالفيروس المخلوي

زيادة المخصصات الرأسمالية لوزارة التربية 33.4 مليون دينار.. وهذه أهم المشاريع

منح مالية لأسر في المفرق وجرش وعجلون وعمان وإربد ومأدبا - تفاصيل

9 محافظات دون أي مخصصات لتطوير النقل البري فيها - أسماء

المعايطة يكرم الملازم الجالودي لدورها في إنقاذ شخص حاول الانتحار

الإثنين، 05-12-2022 03:38 م

انستجرام الفنانة أحلام الشامسي يتحول لـ " رسوم " .. شاهد

3333


الوكيل الإخباري-شاركت الفنانة الاماراتية أحلام الشامسي موخراً بشكل لافت مجموعة صور جديدة لها عبر حسابها الخاص في " انستجرام " على طريقة الرسم الديجيتال مبدية اعجابها الكبير بهذا الفن من متابعيها .

وطلبت الفنانة من متابعيها الذين يمتلكون موهبة " الرسم / لحن /الكلام" ارسال المزيد من الفن عبر رقم واتس اب شاركته عبر خاصية الستوري في حسابها الشخصي معلقة :" احب المبدعين " 

اضافة اعلان




وتفاعل المتابعين بشكل واسع مع هذه الصور منهم من اشاد بهذا الفن والاخر علق ساخراً على كثرة مشاركة الفنانة لمثل هذا النوع من الصور مؤخرا .

 

اليكم بعض الصور التي شاركتها الفنانة على طريقة " الرسم الديجيتال" :

 

 


 


 


 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
00_51_33_00_3090

خالد الصاوي : لن أجسد دوري في " عمارة يعقوبيان " مجدداً .. ويوضح السبب

image

شريف منير يكشف أسرار مهنة التمثيل

شاكيرا-1-768x361

شاكيرا ترد على خبر ارتباطها من جديد

638dbbaa4236041585093f95

نجمة فيلم "تيتانيك" تتحدث عن "رجل استثنائي" في منتخب إنجلترا

1

بسبب عمرو أديب .. محمد رمضان أمام المحكمة

FjMbjVlXoAAF-iU

كيف رد ماجد المهندس على معجب رمى"عقاله" على المسرح ؟