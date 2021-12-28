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الثلاثاء، 28-12-2021 03:32 م

انضمام الممثل سعد الفرج إلى مسلسل الزقوم

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الوكيل الإخباري - شارك الممثل الإماراتي حبيب غلوم صورة، عبر حسابه في "إنستغرام"، جمعته بالفنان سعد الفرج، وكتب تحت الصورة: نعلن بكل فخر بدء تصوير مسلسل الزقوم غداً الأربعاء، بمشاركة النجم الرائد سعد الفرج، ونخبة من نجومنا الكبار بقيادة المخرج الكبير أحمد يعقوب المقلة.

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كما نشرت الشركة المنتجة، عبر حسابها في انستغرام، مجموعة من الصور لفريق العمل ظهرت فيها هيفاء حسين رفقة سعد الفرج، إضافة إلى صورة مع حبيب غلوم، ومخرج المسلسل وهم ينهون التحضيرات الأخيرة، استعداداً لبدء التصوير.

سيدتي

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