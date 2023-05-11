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الخميس، 11-05-2023 01:36 م

انفجار في موقع تصوير مسلسل "العائلة".. ونقل هذه الشخصية الى المستشفى !

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الوكيل الإخباري- لم يسر تصوير أحداث الحلقات المقبلة من مسلسل "العائلة" حسب المخطط له، إذ إن موقع التصوير شهد مفاجآت مزعجة جداً، إذ أثار حدوث انفجار داخل الموقع هلع جميع الموجودين به، وذلك خلال تصوير مشاهد الحلقة 11 من المسلسل.

ووفق ما نقلت وسائل إعلام تركية، فقد كاد هذا التفجير أن يتسبب بإصابات خطيرة للممثلة إيبيك تشيشيك، إحدى بطلات المسلسل، إلا أنها استطاعت أن تنقذ نفسها، وتسحب شعرها من الحريق في اللحظات الأخيرة، وتم نقلها على الفور إلى المستشفى لإجراء الفحوص اللازمة لها، والاطمئنان على صحتها، وأوقف التصوير على الفور.

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وكان القائمون على العمل يصورون مشهد انفجار إحدى المركبات، وتمت إعادته 3 مرات، مضى الأول والثاني منهما بخير وسلام كما كان متوقعاً، لكن في المرة الثالثة وقع انفجار كبير لم يكن بمقدور الموجودين في الموقع السيطرة عليه.
وبعد وقوع الحادث بوقت قصير، أصدرت الشركة المنتجة للمسلسل بياناً، أوضحت فيه ما جرى، وقالت إنه وأثناء تصوير المشهد الأخير من الحلقة الـ11 من مسلسل العائلة، وقع حادث مؤسف.

وحسب البيان، فقد فتحت تحقيقات فورية متعلقة بالأخطاء، التي تسببت في وقوع هذا الانفجار، الذي أصيب إثره عدد من فريق العمل.


وأكدت الشركة أنها ستقوم بالإجراءات اللازمة كافة، وتحقق مع كل الشركات التي تتعامل معها في تقديم الخدمة، مؤكدة أنها ستتوصل لنتائج تبين المخطئين.


جاءت هذه الأحداث قبل انتهاء الموسم الأول من المسلسل، الذي أكدت جميع الأخبار أنه سينتهي عند الحلقة 13، على عكس معظم المسلسلات التركية، التي يمتد كل موسم منها إلى عدد كبير من الحلقات.


وأشارت الأخبار إلى أن "العائلة" لن يمتد لأكثر موسمين بعدد حلقات إجمالي يبلغ 30 حلقة، تنفيذاً لرغبة بطله الأول كيفانتش تاتليتوغ، الذي كان هذا شرطه الرئيسي للموافقة على تقديم دور البطولة به.

 

زهرة الخليج 

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