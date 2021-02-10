انهيار نيشان من البكاء على الهواء لهذا السبب

الوكيل الإخباري _ أثار الإعلامي اللبناني نيشان ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي وذلك بعد ان ظهر في مقطع فيديو تم تداوله ، وهو منهار من البكاء على الهواء، أثناء حديثه عن حياته ومسيرته في مجال الإعلام ، من خلال استضافته في حوار تلفزيوني.



ويعود سبب مشاعر نيشان القوية التي جعلته عاجز عن تمالك نفسه هو حديثه عن والده الذي فارق الحياة. ولم يستطع نيشان أن يراه للمرة الأخيرة.

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حيث انه قال : “كنت بين أمرين، إما أن أترك البرنامج وهي أولى حلقات برنامجي الأول. أو أن أكمله دون أن يشعر أحد بما أصابني من مكروه”.



واضاف : “قرّرت أن أكمل البرنامج بعد معرفتي بخبر وفاة والدي. لأحقق له أمنيته. وهي أن يراني مذيع لأول مرة”.

المصدر : الامارات نيوز



