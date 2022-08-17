ايهاب توفيق يتعرض لوعكة صحية

الوكيل الإخباري- أقلق الفنان المصري ايهاب توفيق جمهوره في منشور عبر صفحته الخاصة على " فيسبوك " أعلن فيه تعرضه لوعكة صحية .

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وبالتفاصيل أظهرت الفحوصات الطبية التي شاركها الفنان وجود حصوات في الكلى وورد بالتقرير الطبي : " بالكشف على المريض المذكور تبين أنه يعاني من مغص كلوي أيسر حاد مع ارتفاع درجة الحرارة وبعد مراجعة الفحوصات تبين وجود حصوة بأعلى الجانب الأيسر مع ارتداد للبول على الكلى ونصحنا المريض بعدم السفر باستخدام الطائرة وتفتيت الحصوة بواسطة جهاز الموجات الصدمية مع الالتزام بالعلاج والمتابعة".