الخميس 18-08-2022
الوكيل الاخباري

جمعة جمال العدوي مبارك النجاح

الأولى على الفرع الأدبي تكشف سر تفوقها وتؤكد: طموحي كان دراسة الإعلام

فرحة طلبة التوجيهي 2022

هادي هشام العمري مبارك النجاح

ديوان الخدمة يوضح حول تعيينات الحراس في التربية

الملكة: كان عندي بنتين صاروا ثلاث

تجار: المواطن سيلمس انخفاضاً ملموساً بأسعار الزيوت النباتية

هيئة الاتصالات: مهلة 15 يوما للمراجعين قبل إيقاف القبض النقدي

ولي العهد بمناسبة خطوبته: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

هناندة: 44 مليون محاولة دخول على موقع نتائج التوجيهي قبل تفعيله

الأربعاء، 17-08-2022 01:26 م

ايهاب توفيق يتعرض لوعكة صحية

30247


الوكيل الإخباري- أقلق الفنان المصري ايهاب توفيق جمهوره في منشور عبر صفحته الخاصة  على " فيسبوك " أعلن فيه تعرضه لوعكة صحية .

اضافة اعلان

 

وبالتفاصيل أظهرت الفحوصات الطبية  التي شاركها الفنان وجود حصوات في الكلى وورد بالتقرير الطبي : " بالكشف على المريض المذكور تبين أنه يعاني من مغص كلوي أيسر حاد مع ارتفاع درجة الحرارة وبعد مراجعة الفحوصات تبين وجود حصوة بأعلى الجانب الأيسر مع ارتداد للبول على الكلى ونصحنا المريض بعدم السفر باستخدام الطائرة وتفتيت الحصوة بواسطة جهاز الموجات الصدمية مع الالتزام بالعلاج والمتابعة".

 




 

 


 

إقرأ ايضا
8429031_1626948650

صابر الرباعي يحيي حفلاً إستثنائياً في مهرجان قرطاج

6C1473D2-B411-48C3-A87F-6C9C6619B5A0

ما هي وصية انطوانيت نجيب قبل وفاتها ؟

198-022046-ehab-tawfik-medical-report-condition_700x400

تطورات الحالة الصحية للفنان ايهاب توفيق

8275838_1481305949

نادين خوري تنعى انطوانيت نجيب برسالة مؤثرة

2021_12_4_14_49_11_52

محمد حماقي يطرح أحدث أغانيه

79123

شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بأحدث ظهور .. صورة

أخبار متعلقة
2021_12_4_14_49_11_52

محمد حماقي يشعل الأجواء على المسرح بحفله في السعودية

720222114356144473408

فنان مصري يتهم نقابة الموسيقيين بالتخلي عنه خلال أزمته الصحية

0f96a13ceccefe5a0c6cfdc1f56af776

محمد هنيدي يطلب من متابعيه المساعدة بسخرية !