السبت 16-09-2023
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السبت، 16-09-2023 02:29 م

باسكال مشعلاني تحتفل بيوم ميلاد ابنها

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الوكيل الإخباري- احتفلت الفنانة اللبنانية باسكال مشعلاني، بيوم ميلاد ابنها إيلي أبو شديد من زوجها الملحن اللبناني ملحم ابو شديد، بحضور عدد من الاصدقاء والاقرباء، وسط أجواء من السعادة والفرح.

وشاركت باسكال مع متابعيها على حسابها عبر "إنستغرام"، مقطع فيديو يظهر ابنها إيلي وعدد من أصدقائه بينما كانوا يستمتعون ويرددون أغنية عيد الميلاد أمام قالب الحلوى الذي صُمم على شكل كرة السلة، فيما ظهر زوجها الملحن ملحم أبو شديد وهو يعزف على البيانو.

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وقد ارفقت باسكال الفيديو بالتعليق التالي: "عقبال المية يا حبيب قلبي وعمري، إن شاء الله كل أيامك حلوة بالنجاح والصحة".


وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الفيديو، وتمنوا لـ باسكال وابنها العمر المديد والصحة والسعادة، حيث كتب البعض تعليقا على الفيديو: "كل عام وأنت بألف خير وصحة وعافية حبيبي"، "عقبال المية، وتفرحي فيه يا رب".

 


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