باسم سمرة يعتذر للجمهور والسبب محمد صبحي

الوكيل الإخباري - قدم الفنان باسم سمرة اعتذار لمتابعيه بسبب عدم اتقانه في صياغته مساندته للفنان محمد صبحي في منشور كتبه عبر حسابه بموقع فيسبوك .





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ونشر باسم سمرة صورة له بجانب علم مصر عبر حسابه بتطبيق إنستغرام، وعلق كاتبا: "كل الحب والتضامن للفنان النجم محمد صبحي ولكل فنان مصري ولكل فنان في الوطن العربي، كما أدعم نقابة المهن التمثيلية ممثلة في النقيب الدكتور أشرف زكي، ومعذرة عن عدم اللباقة في صياغة البوست الداعم للفنان القدير #محمد_صبحي وهذا نابع من حبي وغيرتي علي الفن العربي، وكل الحب لجمهوري في الوطن العربي والمملكة العربية السعودية شعباً وحكومةً".





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