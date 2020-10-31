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السبت، 31-10-2020 02:22 م

باسم ياخور يستذكر نضال سيرجي بكلمات مؤثرة

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الوكيل الإخباري _ استذكر الفنان السوري باسم ياخور ذكرياته التي جمعته بزميله الفنان السوري الراحل نضال سيجري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "انستغرام" ، حيث انه نشر صورة له جمعته بالراحل من مسلسلهما "ضيعة ضايعة".

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وارفق الصورة بتعليق قال فيه :"لحظات ماكنت اشعر بقيمتها وجمالها بوقتها، ماحسيت قديش كانت حلوة الا بعد ما فقدتها الله يرحمك يا صديقي".

 

لتنهال عليه التعليقات من متابعيه الذين دعوا للراحل بالرحمة .

 


المصدر : الفن 

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