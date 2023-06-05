بالفيديو - هكذا ردّ محمد رمضان على استغاثة رجل طلب الزواج !

الوكيل الإخباري- في موقف إنساني جديد، كشف الفنان محمد رمضان عن تلبيته طلب رجل يبلغ من العمر 48 عاماً من المنزلة بمحافظة الدقهلية، استغاث به طالباً منه مساعدته في الزواج لكونه لم يتزوج حتى الآن وليس لديه مصدر رزق ولا يجد حتى قوت يومه.

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ونشرت إحدى الصفحات على "فيسبوك" مقطع فيديو ظهر فيه الرجل وهو يناشد محمد رمضان لمساعدته، وعلى الفور استجاب رمضان طلبه، وكتب معلّقاً على الفيديو: "اللي أنت عايزه أنا عينيا ليك، ابعت لي كل بياناتك ورقم تليفونك على الخاص وهتواصل معاك على طول، وربنا يجعلني سبب بسيط في مساعدتك وإسعادك يا رب".



وهذا الموقف الإنساني هو ليس الأول للفنان محمد رمضان من حيث مساعدة المحتاجين، ففي وقت سابق، ناشده أحد متابعيه بمنشور عبر صفحته في "فيسبوك"، وطلب منه مبلغاً من المال لتزويج شقيقته، فاستجاب رمضان طلبه على الفور.

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