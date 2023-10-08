"بحق دمعة كل ام " نجوم الفن يتضامنون مع المقاومة الفلسطينية

الوكيل الاخباري- استفاق العالم منذ ساعات الصباح الأولى امس السبت ، على إعلان حالة هجوم متواصل باتجاه المستوطنات الاسرائيلية وُصفِت بـ"التاريخية".

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وتضامن عدد من الفنانين مع الفلسطينيين ، حيث شاركت الفنانة السورية نسرين طافش عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها الرسمي عبر انستغرام منشور، وكتبت فيه : "بحق دمعة كل ولد فلسطيني وام فلسطينية، سيكون الحساب عسيرا، ارجعوا لاوروبا التي أتيتم منها، فلسطين لا هي ارضكم ولا ميعادكم وانصرفوا عن ارضنا المقدسة".



من جهتها نشرت الفنانة السورية شكران مرتجى صورة تضامنت من خلالها مع الفلسطينيين ومع أغنية زهرة المدائن للسيدة فيروز.



ونشرت الفنانة السورية سلاف فواخرجي صورة للعلم الفلسطيني والسوري وكتبت: "الحلم واليقين"، ثم عادت ونشرت أغنية بصوت الفنانة اللبنانية جوليا بطرس".



بدوره نشر الفنان السوري معتصم النهار صورة عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه عبر انستغرام وكتب: "هتموت من الرعب من الأرض نطلع زي جن، بخ".

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