الأحد 08-10-2023
الوكيل الاخباري

جيش الاحتلال: قواتنا قتلت إسرائيليا في عسقلان بسبب خطأ في تحديد هويته

بدء تطبيق التعليمات المعدلة لنظام الرقابة على البضائع المستوردة المعفاة

تشكيلات أكاديمية واسعة في جامعة مؤتة - أسماء

محامو الأردن يتوقفون عن الترافع أمام المحاكم تضامنا مع غزة

الاحتلال يتراجع عن فتح معبر جسر الملك حسين

مصادر إسرائيلية: 350 قتيل و1864 جريح إسرائيلي في عملية طوفان الأقصى

حالة قلق وذعر في إسرائيل بعد تصريحات المتحدث باسم جيش الاحتلال

المستشفى الميداني الأردني 76 في غزة: جاهزون للتعامل مع أي حالة طارئة

الجيش الإسرائيلي ينشر أسماء 26 ضابطا وجنديا قتلوا منذ يوم أمس

مسؤولة بالفيدرالي الأمريكي: من المرجح أن ترتفع الفوائد مجدداً

الأحد، 08-10-2023 11:26 ص

"بحق دمعة كل ام " نجوم الفن يتضامنون مع المقاومة الفلسطينية

00552c80-e1c2-44fb-8f69-77748b69deaf


الوكيل الاخباري- استفاق العالم منذ ساعات الصباح الأولى امس السبت ، على إعلان حالة هجوم متواصل باتجاه المستوطنات الاسرائيلية وُصفِت بـ"التاريخية".

اضافة اعلان


وتضامن عدد من الفنانين مع الفلسطينيين ، حيث شاركت الفنانة السورية نسرين طافش عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها الرسمي عبر انستغرام منشور، وكتبت فيه : "بحق دمعة كل ولد فلسطيني وام فلسطينية، سيكون الحساب عسيرا، ارجعوا لاوروبا التي أتيتم منها، فلسطين لا هي ارضكم ولا ميعادكم وانصرفوا عن ارضنا المقدسة".

من جهتها نشرت الفنانة السورية شكران مرتجى صورة تضامنت من خلالها  مع الفلسطينيين ومع أغنية زهرة المدائن للسيدة فيروز.

ونشرت الفنانة السورية سلاف فواخرجي صورة للعلم الفلسطيني والسوري وكتبت: "الحلم واليقين"، ثم عادت ونشرت أغنية بصوت الفنانة اللبنانية جوليا بطرس".

بدوره نشر الفنان السوري معتصم النهار صورة عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه عبر انستغرام وكتب: "هتموت من الرعب من الأرض نطلع زي جن، بخ".

 

الجديد

 




 

 


 

إقرأ ايضا
maq590oqefmg3V3We3CJmAFErqseMZJdTvAk6Otj

فيديو - فيروز تغني "سلامي لكم" على المسرح

فنان-638322856957862628

وفاة الفنان المصري محمد بطاوي اثر ازمة قلبية

Ahmed-Saad

أحمد سعد يستعد لطرح 'بعتذرلك' وسط أنباء عن عودته لزوجته سرا

920181904449718

غادة عبد الرازق تحكي تجربتها مع الزواج المبكر وتكشف أسرار من حياتها

196-101515-syrian-artist-duraid-lahham-3

شائعة وفاة الفنان السوري دريد لحام تثير جدلا واسعا

102023513847439154198

محمود نصر يهنئ ستيفاني عطا الله بيوم ميلادها

أخبار متعلقة
1

نجوم الفن يهنئون بذكرى المولد النبوي الشريف

نانسي-عجرم-780x470

نانسي عجرم تشارك في حملة اليوم العالمي للسلام -فيديو

2193339_0

نجوم الفن يعبرون عن حزنهم على ضحايا اعصار "دانيال"