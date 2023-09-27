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الأربعاء، 27-09-2023 10:25 ص

نجوم الفن يهنئون بذكرى المولد النبوي الشريف

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الوكيل الإخباري- حرص العديد من نجوم الفن  على تهنئة متابعيهم على حساباتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

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وقال الفنان تامر حسني عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام": "كل سنة وأنتم في خير وصحة وسلام بمناسبة المولد النبوي الشريف... يلا نصلي على النبي ... اللهم صلي وسلم وبارك على حبيبنا محمد عليه أفضل الصلوات والسلام."


ونشرت أصالة نصري عبر حسابها الشخصي على منصة "إكس": "اللهمّ صلّي على محمّد عليه الصلاة والسلام، كلّ سنة والأمّة العربيّة بخير وسلام ومحبّة بعيد مولد رسول الخير والمحبّة."


وكتبت الفنانة نهال عنبر عبر حسابها على إنستغرام: "مولد النبي الشريف صلى الله عليه وسلم... كل عام وأنتم بخير وصحة وسلامة، يارب."

 

 

 


 




 

 


 

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