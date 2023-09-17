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الأحد، 17-09-2023 10:54 ص

نانسي عجرم تشارك في حملة اليوم العالمي للسلام -فيديو

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الوكيل الإخباري- شاركت النجمة اللبنانية نانسي عجرم في حملة "يوم السلام العالمي"، التابعة لمنظمة الأمم المتحدة .

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ووثقت عجرم، مقطع الفيديو الذي نشرته الأمم المتحدة عبر موقع يوتيوب، وظهرت فيه وهي توجه كلمتها لنشر السلام، مع الفنان العالمي مايكل دوغلاس، وآخرين.


وعلقت الفنانة اللبنانية عبر منصة "إكس" قائلة: "قبل يوم السلام تشرفت بأن أضم صوتي إلى الفنانين الملهمين وأفراد المجتمع وحفظة السلام في الدعوة إلى السلام".

 


فوشيا


 




 

 


 

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