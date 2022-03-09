بخطوة جريئة.. علاء زلزلي يعرض الزواج على طليقته على الهواء - فيديو

الوكيل الإخباري - كشف الفنان اللبناني علاء زلزلي للمرة الأولى عن سبب إنفصاله عن زوجته الإعلامية السورية رنيم مخلوف منذ نحو عامين بعد أن إستمر زواجهما لأكثر من 14 عاماً وأنجبا 3 أطفال هم: لواء، ثائر ومجد.

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وخلال إستضافته في برنامج "تعا ننسى"، طلب علاء زلزلي من طليقته بعفوية وخجل ورومانسية بالغة، أن يعودا، وقال: "كل الكلام الحلو بينقال لرنيم، وهي كتير غالية بدك نرجع عالبيت اللي بيتزيّن دايماً فيكي"، فردّت عليه: "نعم، طبعاً البيت بيتزيّن فيك"، ليتفاعل الجميع معهما بالهتاف والتصفيق الحاد.

وكان قد رفض علاء قول كلمة "أحبك" على الملء، لكنه قدّم لها أغنيته العاطفية "يا مين يقلها".

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