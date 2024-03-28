الخميس 28-03-2024
الوكيل الاخباري
 

عاجل اختفاء صحفية في غزة يثير القلق.. ومطالب بالكشف عن مصيرها

نمو صادرات الأسمدة والألبسة في كانون الثاني

تفعيل الدفاعات الجوية لاعتراض جسم جوي في صفد

إزالة اعتداءات على قناة الملك عبدالله بالأغوار الوسطى

عملية جراحية نوعية في مستشفى الملك المؤسس

ارتفاع الإيرادات المحلية العام الماضي إلى 8.432 مليارات دينار

هبوط مروحيات إجلاء إسرائيلية لنقل جنود مصابين غرب خان يونس

الحنيطي يستقبل مندوب المملكة المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية

مؤشر بورصة عمان ينهي تعاملاته على انخفاض

الفلك الدولي يحدد أول أيام عيد الفطر

الخميس، 28-03-2024 03:03 م

بداية قوية لمسلسل '2024' لنادين نجيم

202749485737


الوكيل الإخباري - حظي مسلسل "2024" بردود فعل إيجابية واسعة بين المتابعين بعد عرض الحلقتين الأولى والثانية أمس الأربعاء. وتصدر المسلسل وبطلة العمل الممثلة اللبنانية نادين نجيم الترند على موقع إكس في أكثر من دولة بينها لبنان ومصر.

إشادة واسعة بالعمل
توقع كثيرون في تعليقاتهم عبر إكس تحقيق المسلسل نجاحاً كبيراً، بفضل قدرات نجيم الإبداعية في الحلقتين في دور النقيب سما، وكذلك قاعدتها الجماهيرية الواسعة في الدول العربية.

اضافة اعلان


ومن أبرز المشاهد التي تحدث عنها المعلقون، وداع النقيب سما لوالدها في المشرحة إثر وفاته بأزمة قلبية.

 

وسبق لنجيم أن كشفت في سلسلة منشورات خلال النصف الأول من رمضان ملامح المسلسل، مشيرة إلى أنه يشهد الكثير من الأحداث المحزنة، وطالبت المشاهدين بـ"تحضير المناديل استعداداً لتلك المشاهد".


24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
9e4437738c

محمد إمام يحتفي بتصدر الترند عقب أول حلقة من كوبرا

5925062

سمية الخشاب تقاضي رامز جلال - فيديو

2024327105531213Z

بأمر القضاء.. وقف إعلان 'دقوا الشماسي'

16831240604456202403250714171417

انهيار طارق لطفي ومحمد رياض في 'رامز جاب من الآخر'

IMG_7734_0

رامي صبري وأبناء أكرم حسني نجوم الحلقة الأخيرة من 'بابا جه'

4_200877_original

أحلام توجه رسالة لمي عمر بعد نهاية نعمة الافوكاتو

أخبار متعلقة
Doc-P-957465-637895239337882615

تالين أبو رجيلي.. من طفلة في 'للموت' إلى مراهقة في '2024'

538829_4_1706891424

نادين نجيم تصدم جمهورها بموعد عرض مسلسل '2024'