بداية قوية لمسلسل '2024' لنادين نجيم

الوكيل الإخباري - حظي مسلسل "2024" بردود فعل إيجابية واسعة بين المتابعين بعد عرض الحلقتين الأولى والثانية أمس الأربعاء. وتصدر المسلسل وبطلة العمل الممثلة اللبنانية نادين نجيم الترند على موقع إكس في أكثر من دولة بينها لبنان ومصر.



إشادة واسعة بالعمل

توقع كثيرون في تعليقاتهم عبر إكس تحقيق المسلسل نجاحاً كبيراً، بفضل قدرات نجيم الإبداعية في الحلقتين في دور النقيب سما، وكذلك قاعدتها الجماهيرية الواسعة في الدول العربية.

اضافة اعلان



ومن أبرز المشاهد التي تحدث عنها المعلقون، وداع النقيب سما لوالدها في المشرحة إثر وفاته بأزمة قلبية.

وسبق لنجيم أن كشفت في سلسلة منشورات خلال النصف الأول من رمضان ملامح المسلسل، مشيرة إلى أنه يشهد الكثير من الأحداث المحزنة، وطالبت المشاهدين بـ"تحضير المناديل استعداداً لتلك المشاهد".



24

اظهار أخبار متعلقة

