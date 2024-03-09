تالين أبو رجيلي.. من طفلة في 'للموت' إلى مراهقة في '2024'

الوكيل الإخباري - بشخصية تلميذة على أبواب المراهقة، ظهرت الطفلة اللبنانية تالين أبو رجيلي في أحدث منشورات مسلسل "2024" المقرر عرضه في رمضان القادم.



وتحرص تالين منذ فبراير (شباط) الماضي على الترويج لدورها في المسلسل عبر نشر صور وفيديوهات من خلف الكواليس، عبر حسابها الخاص على إنستغرام الذي يتابعه نحو 90 ألف شخص.

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وفي منشور لها الشهر الماضي، ظهرت بملامح مختلفة شخصية طالبة مدرسة معيدة التذكير بشخصيتها في مسلسل"2020" الذي عرض قبل 4 أعوام حين كان دورها ثانوياً، وكتبت في التعليق على إنستغرام: "ميرا.. اللي بيجمعهم ببعض ملف واحد وقضيّة واحدة".



أما في منشور لها الأسبوع الماضي، فكشفت أنها ستؤدي ابنة بطلة العمل الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم.





ومن خلال الأحداث، تسعى نجيم إلى المحافظة على حياة ابنتها، لكن القدر يجمعها بمن يحاول الانتقام منها بعدما قضت على تجار المخدرات في مسلسل 2020.

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