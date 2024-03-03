نادين نجيم تصدم جمهورها بموعد عرض مسلسل '2024'

الوكيل الإخباري - صدمت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم جمهورها بعد الكشف عن موعد عرض مسلسل "2024" الذي تخوض به ماراثون دراما رمضان 2024.



وأكدت نجيم أن المسلسل سيعرض في النصف الثاني من شهر رمضان، والمرتقب عرضه على شاشات "إم بي سي" ومنصة شاهد الرقمية.

اضافة اعلان



وكتبت نجيم عبر حسابها على منصة إكس: " 2024 رح ينعرض بالجزء الثاني من رمضان، بعرف انه حبايبي ناطرين وأنا كمان أكثر منكم.. بس شو بدنا نعمل بدنا ننطر".



وتفاعل معها المتابعين، حيث أكدوا أنهم ينتظرون العمل باشتياق، معربين عن حزنهم لعدم عرضه مع بداية شهر رمضان، مشيرين إلى أنه سيكون عملاً قوياً يستحق الانتظار.

وحثها الكثير من المتابعين على التوقف عن خوض دراما رمضان بـ15 حلقة فقط، إلا أن نادين صدمتهم وأكدت عدم عودتها للأعمال الدرامية المكونة من 30 حلقة.





24