السبت 11-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

ارتفاع وفيات كورونا حول العالم إلى أكثر من 6.3 مليون

الجامعة العربية تعقد اجتماعاً استثنائياً لفريق خبراء مكافحة الإرهاب

الأردنيون على موعد مع انخفاض ملموس على الحرارة وزخات امطار الاثنين

بحث التعاون بين زها الثقافي وبلدية عجلون

دورة تدريبية في الطفيلة حول صناعة الأفلام

توضيح حول موعد عطلة عيد الأضحى في الأردن

العثور على جثتين بموقع تحطم مروحية في ايطاليا

المستثمرين الأردنية تناقش تحديات الاستثمار

الهند.. السلطات تعتقل 230 شخصا بتهمة تنظيم أعمال شغب

قانون روسي يمنع ذوي السوابق من قيادة سيارات الأجرة والحافلات

السبت، 11-06-2022 04:02 م

عودة تصوير فيلم "الجواهرجي" لمحمد هنيدي مرة أخرى

image


الوكيل الإخباري-يعود فيلم "الجواهرجي" مرة أخرى لاستوديوهات التصوير بعد فترة طويلة من التوقف، حيث اضطر المخرج إسلام خيري إلى دخول المونتاج خاصة بعد رحيل أحد ابطال الفيلم وهو الممثل أحمد حلاوة.

اضافة اعلان



وخلال الفترة الماضية تم عقد جلسات عمل مع المؤلف عمر طاهر للخروج من مأزق المشاهد المتبقية للفنان أحمد حلاوة، وتم إعادة صياغة العديد من مشاهد الفيلم.


الفيلم يعد اللقاء الأول بين هنيدي ومنى زكي بعد ما يقرب من 23 سنة من آخر عمل جمعهما، حيث قدما معا الفيلم الشهير "صعيدي في الجامعة الأميركية"، ويجسد هنيدي دور جواهرجي في الفيلم الجديد، وزوجته الممثلة منى زكي، ويحدث بينهما مواقف متعددة في إطار كوميدي، وتتسبب منى زكي بإيقاع هنيدي في مشاكل كثيرة.


فيلم "الجواهرجي"بطولة الممثلين محمد هنيدي ومنى زكي ولبلبة، كما وقع الاختيارعلى أحمد السعدني ليكون أمام هنيدي ويجسد دورا مهما ومحوريا خلال أحداث الفيلم وتليه الممثلة ريم مصطفى، آسر ياسين، والممثلون أحمد حلاوة، وعارفة عبد الرسول، وتارا عماد، تدور أحداث العمل في إطار كوميدي، إخراج إسلام خيري، وتأليف عمر طاهر.

 

الفن

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
7067871_1654946858

أحمد فهمي يتحدى أحمد حلمي بمقطع فيديو

88888888888888

تكريم الفنانة الهام شاهين بحفل في مصر

word-image-25

الفنان آدم يشوق الجمهور لأحدث أعماله

21e30dd3-6a27-496f-9532-5922025a4bf3

برومو فيلم تامر حسني الجديد يحقق رقما قياسيا

176-193211-hamza-namirayaba_700x400

حمزة نمرة يحيي حفلاً غنائياً في مدينة جدة اليوم 11 حزيران

196201

وائل كفوري يغني في قطر 17 حزيران

أخبار متعلقة
2021_10_20_20_24_42_554

هنا الزاهد تكشف عن دورها في فيلم تامر حسني الجديد "بحبك"

ض

الفنانة السورية سلاف فواخرجي تكشف أسباب إصابتها بالشلل مؤقتا

55555555555

محمد رمضان يعلن عن فيلمه الجديد

5d740c47-9d16-43e1-924b-339bf24c519f

محمد هنيدي ينشر صورة من طفولته ويعلق عليها-صورة