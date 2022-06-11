عودة تصوير فيلم "الجواهرجي" لمحمد هنيدي مرة أخرى

الوكيل الإخباري-يعود فيلم "الجواهرجي" مرة أخرى لاستوديوهات التصوير بعد فترة طويلة من التوقف، حيث اضطر المخرج إسلام خيري إلى دخول المونتاج خاصة بعد رحيل أحد ابطال الفيلم وهو الممثل أحمد حلاوة.

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وخلال الفترة الماضية تم عقد جلسات عمل مع المؤلف عمر طاهر للخروج من مأزق المشاهد المتبقية للفنان أحمد حلاوة، وتم إعادة صياغة العديد من مشاهد الفيلم.



الفيلم يعد اللقاء الأول بين هنيدي ومنى زكي بعد ما يقرب من 23 سنة من آخر عمل جمعهما، حيث قدما معا الفيلم الشهير "صعيدي في الجامعة الأميركية"، ويجسد هنيدي دور جواهرجي في الفيلم الجديد، وزوجته الممثلة منى زكي، ويحدث بينهما مواقف متعددة في إطار كوميدي، وتتسبب منى زكي بإيقاع هنيدي في مشاكل كثيرة.



فيلم "الجواهرجي"بطولة الممثلين محمد هنيدي ومنى زكي ولبلبة، كما وقع الاختيارعلى أحمد السعدني ليكون أمام هنيدي ويجسد دورا مهما ومحوريا خلال أحداث الفيلم وتليه الممثلة ريم مصطفى، آسر ياسين، والممثلون أحمد حلاوة، وعارفة عبد الرسول، وتارا عماد، تدور أحداث العمل في إطار كوميدي، إخراج إسلام خيري، وتأليف عمر طاهر.





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