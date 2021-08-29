بريانكا شوبرا تتعرض لحادث أثناء تصوير فيلمها الجديد - صور

الوكيل الإخباري - أثناء تصوير مشاهدها من فيلمها الجديد "Citadel"، تعرضت النجمة الهندية بريانكا شوبرا لحادث صغير.

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ونشرت شوبرا صورة عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، حيث كانت الدماء تغطي وجهها ، متوجهة لجمهورها بالسؤال "اي الجروح حقيقة وايها مزيفة".



وقد أظهرت شوبرا التي تتواجد حالياً في لندن، الجروح الحقيقة التي تعرضت لها أثناء تصويرها مشهد لإطلاق النار.



من ناحية أخرى شاركت شوبرا متابعيها بصورة عفوية، أثناء إنتهائها من مشاهدها التصويرية أمس، وهي ترتدي "مشاية" من نوع crocs زهرية اللون، مشيرة إلى أنها تشعرها بالراحة بعد يوم عمل طويل وشاق.



الجديربالذكر، أن شوبرا تعرضت للعديد من حوادث التصوير، حيث تعثرت خلال تصوير أول أفلامها في عالم هوليوود، وسقطت على الأرض، وفقدت الوعي وتم تأجيل التصوير حتى تماثلت للشفاء.









المصدر - الفن