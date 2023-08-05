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السبت، 05-08-2023 04:21 م

بسام دكاك ينقل الى المستشفى اثر جلطة قلبية مفاجئة

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الوكيل الإخباري- تعرض الممثل السوري بسام دكاك لوعكة صحية مفاجئة دخل على اثرها بحالة طارئة الى المستشفى.

وبحسب ما انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فإن بسام دكاك غاب عن الوعي لحظة تعرضه للجلطة الامر الذي استدعى نقله عاجلا الى غرفة الطوارئ لاتخاذ الاجراءات الصحية اللازمة ليتبين انه تعرض لـ جلطة خطيرة.

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من جهته طمأن بسام جمهوره على صحته مشيرا الى انه يستعد لاجراء عملية جراحية اذ قال في اتصال مع موقع "الفن": "الحمدلله أنا بخير الآن تعرضت لجلطة قلبية مفاجئة غبت من خلالها عن الوعي وأنا الآن متواجد في مستشفى المجتهد في دمشق برفقة عائلتي، سيتم عمل جراحي للقلب ادعوا لي بالشفاء".

 

الجديد


 




 

 


 

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