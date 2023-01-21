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السبت، 21-01-2023 04:53 م

بسبب خاتم الزواج .. ياسمين صبري تتصدر الترند والجمهور يُعلق -صورة

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الوكيل الإخباري-تصدرت الفنانة ياسمين صبري، "ترند" محرك البحث على موقع "جوجل"، على مدار الساعات الماضية، بعد ظهورها عبر مجموعة من الصور شاركتها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

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وظهرت "ياسمين" بإطلالة أنيقة أثناء تواجدها بالطائرة في إحدى الرحلات، وأمامها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

كما أثارت إكسسوارت ياسمين صبري، تساؤلاءت المتابعين لوجود "خاتم" في يدها اليسرى، يبدو مثل خاتم الزواج السابق، ما جعل البعض يردد عدة تساؤلات حول عودتها لطليقها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.


وكتبت إحدى المتابعات: "خاتم أبو هشيمة"، وعلقت أخرى: "طيارة أبو هشيمة"، كما لاقت الصورة إعجاب المشاهير أيضاً، إذ علقت المطربة الإماراتية أحلام: "انتي شو هذا جمالك.. تستحقي الفرح يا أجمل قلب"، وعلقت الفنانة هدى المفتي بـ "إيموشن قلوب".

 

يذكر أن، شائعات كثيرة ترددت مؤخرا عن عودة ياسمين صبري لطليقها، لعدة أسباب منها عودة متابعتهما لبعضهما البعض عبر "إنستجرام"، وعندما حضر الثنائي حفل النجم عمرو دياب في الساحل الشمالي بمصر نهاية 2022، وأخيراً بسبب عودة ارتدائها الخاتم.

 


 

مصراوي

 

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