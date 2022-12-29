هكذا أجابت ياسمين صبري على أنباء ارتباطها

الوكيل الإخباري-أدارت الفنانة ياسمين صبري حواراً مفتوحاً مع جمهورها عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها الخاص في "إنستغرام"، فتحت من خلاله باب الأسئلة من متابعيها، وردّت على الأسئلة التي تمحورت على اهتماماتها في الحياة بشكل عام.



في البداية وجّه أحد المتابعين لها سؤالاً غريباً حيث قال: "أنت مرتبطة حالياً وهل فعلاً رجعتي لمحمد؟ سؤال دا عايز يعرف إجابته العالم العربي كله"، فأجابته ياسمين مستنكرة: "محمد مين؟" مع إيموجي ضحك.



ورّدت على سؤال متابع لها عن أبرز أمنياتها في عام 2023 قائلةً: "ربنا يحبني أكتر"، فيما أبدت الفنانة دهشتها من سؤال متابع آخر عن عمر ابنتها قائلةً: "معنديش والله... هخبيها ليه؟".



وأجابت ياسمين على سؤال متابع جاء فيه: "بتصفي ذهنك إزاي والبعد عن التشتت؟"... قائلةً: "سؤال صعب وإجابته أصعب... مواجهات كتير والواحد يكون صادق مع نفسه".



وحرصت ياسمين صبري على دعم أحد الأشخاص الذي اشتكى من فقدانه الشغف في حياته، حيث قالت له: "مش طول الوقت هيكون عندنا طاقة إيجابية، بنحاول، بس بنسمح لكل المشاعر تمر من غير أحكام قاسية على نفسنا".



وعلى سؤال طرحه متابع مغربي عن الأشياء التي تحاول تجنّبها للحفاظ على استقرار حالتها النفسية، أجابتت ياسمين صبري: "ببعد عن العنف والصراخ والكلام المؤذي والمناظر المؤذية".

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