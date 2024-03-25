الإثنين 25-03-2024
الوكيل الاخباري
 

الغذاء والدواء تداهم شقة سكنية تُجرى داخلها تداخلات تجميلية باستخدام حقن غير مجازة

الإقراض الزراعي: 99% نسبة تحصيلات قروض مشاريع المؤسسة في اربد

صندوق البحث والابتكار في وزارة التعليم العالي يبدأ استقبال الطلبات لمشروعات 2024

التربية تمنح طلبة التوجيهي فرصة أخيرة للتسجيل

كم بلغ سعر غرام الذهب 21 في الأردن ؟

"بريكس" تعتمد نظام دفع غير مرتبط بالدولار.. فما هو؟

مستعمرون يقتحمون الأقصى والاحتلال يخلي باحاته

صندوق النقد الدولي يذكر أوكرانيا بضرورة سداد ديونها

انخفاض 20 قرشاً على سعر الباذنجان في السوق المركزي

هيئة البث الإسرائيلية: لا خيار لنا سوى دخول رفح

الإثنين، 25-03-2024 11:47 ص

بسمة بوسيل تكشف حقيقة عودتها لـ تامر حسني

496199_0


الوكيل الإخباري - كشفت الفنانة المغربية بسمة بوسيل عن إمكانية رجوعها لطليقها النجم المصري تامر حسني، مؤكدة أن عودتهما "مسألة وقت".

وقالت بوسيل خلال حلولها ضيفة على برنامج "ع المسرح"، مع الإعلامية منى عبد الوهاب، والذي يعرض خلال شهر رمضان، إن حديثها عن التحرر تم فهمه بشكل خاطئ، فعندما قالت أنها تحررت بعد الطلاق، كانت تعني "التحرر من أشياء كانت تسبب لها ضغطاً نفسياً".

اضافة اعلان


وأشارت بوسيل إلى أن حياة حسني صعبة ومرهقة جداً وتتطلب القيام بواجبات عديدة، لم تتمكن من القيام بها،في ظل وجود 3 أبناء، بالإضافة إلى كثرة سفره وعدم تواجده.


وأكدت أن الانفصال شكل لها صدمة حادة ووصفت الطلاق بـ"الصفعة"، ولم تكن تتخيل انفصالها عن حسني، وعاشت فترات حزن كبيرة، حتى فكرت في استغلال صوتها للخروج من حزنها.


وأوضحت بوسيل في الوقت ذاته، أن علاقتها بحسني بالمختلفة، فهما يحبان ويقدران بعضهما البعض، بعيداً عن كونهما زوجين وبينهما أبناء، ولا يزال التواصل بينهما مستمراً واستشارة ومناقشة بعضهما البعض في أمورهما اليومية.


وقالت بوسيل إنها عصبية جداً وغيورة جداً وذكية جداً، مشيرة إلى أن غيرتها لا تتمثل في الغيرة من جمال امرأة أخرى، بل الغيرة على مشاعرها ونفسها، وأنها كزوجة وامرأة تستحق الكثير والمزيد من التقدير.


ووصفت المرأة التي تسببت في طلاقها، بالأفعى، مؤكدة أنها تستحق جملة "خرابة البيوت"، فبعد أن أمنتها على منزلها وحياتها، غدرت بها وخانتها.

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
FuGbQhCX0BcLpzj

عبدو العربجي وقصة حب تلوح في الأفق مع بدور الداية

133-031914-avocato-blessing-series-episode-two_700x400

نعمة الأفوكاتو.. مسلسل يعبث بعقل المشاهد بأحداثه وهذه نهايته

722b3858eb

تفاصيل الحلقة الأخيرة من مسلسل صبا مبارك قبل عرضه

433634558_18426025540026836_7792984926796781891_n

مفاجأة MBC لجمهور نيللي كريم في النصف الثاني من رمضان

52D17F14-B181-467C-BEAE-64499BE90373

إعتذارات وعتابات بين أنغام وأصالة - فيديو

6ipj-13-730x438

صفعة ماغي بو غصن في 'ع أمل' تتصدّر الترند اللبناني - فيديو

أخبار متعلقة
sddefault

تامر حسني يشارك مشاهد من سحور النجوم - فيديو

1710750248

تامر حسني يدعو رامي صبري للإفطار بمناسبة عيد ميلاده