تامر حسني يدعو رامي صبري للإفطار بمناسبة عيد ميلاده

الوكيل الإخباري - دعا المغني والممثل المصري تامر حسني زميله الفنان رامي صبري للإفطار معاً، عند غروب شمس اليوم الإثنين احتفالاً بعيد ميلاد صبري.



وأعرب حسني عن دعوته عبر حسابه على منصة إنستغرام، حيث نشر قصة (ستوري) وكتب: "مستنيك على الفطار يا أبو الروم وبالمرة تدوق طبيخي 🥴".

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تأتي هذه الدعوة الودية بعد أن رد رامي صبري على تهنئة تامر حسني بعيد ميلاده بكلمات مليئة بالمحبة والتفاؤل قائلاً: "يلا أنا مستنيك نغني مع بعض".

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