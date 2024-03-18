الإثنين 18-03-2024
الوكيل الاخباري
 

1.1 مليون يواجهون مستوى كارثيا من الجوع في غزة

أوكرانيا تخسر إيرادات بمليارات الدولارات

الملك يحذر من تداعيات استمرار الحرب على غزة التي ستكون كارثية على المنطقة بأسرها

حملة لا تتسوق وأنت جائع توجه جملة من الإرشادات للمستهلكين

مجلس النواب يقر إعادة تأهيل وتشغيل مطار الملكة علياء

انخفاض أسعار الذهب عالميا

كيف تخسر من 3-8 كيلوغرامات من وزنك في رمضان؟

البريد الأردني يطرح إصدارا جديدا من الطوابع التذكارية

المفوض العام للأونروا: المجاعة في قطاع غزة ستطال جميع سكانه

اشتية: لا نقبل أي وجود أجنبي في قطاع غزة مهما كانت جنسيته

الإثنين، 18-03-2024 02:31 م

تامر حسني يدعو رامي صبري للإفطار بمناسبة عيد ميلاده

1710750248


الوكيل الإخباري - دعا المغني والممثل المصري تامر حسني زميله الفنان رامي صبري للإفطار معاً، عند غروب شمس اليوم الإثنين احتفالاً بعيد ميلاد صبري.

وأعرب حسني عن دعوته عبر حسابه على منصة إنستغرام، حيث نشر قصة (ستوري) وكتب: "مستنيك على الفطار يا أبو الروم وبالمرة تدوق طبيخي 🥴".

اضافة اعلان

 

تأتي هذه الدعوة الودية بعد أن رد رامي صبري على تهنئة تامر حسني بعيد ميلاده بكلمات مليئة بالمحبة والتفاؤل قائلاً: "يلا أنا مستنيك نغني مع بعض".

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
135-221904-safaa-sultan-suffering-mediterranean-fever_700x400

صفاء سلطان تتحدث عن حمى المتوسط التي أصابتها أثناء التصوير

2024318133247837QS

بعد 12 عاماً.. حنان الترك في عمل جديد

image (31)_1729_100826

شاهد عمرو الليثي يتعرض لحادث خطير على الهواء

4414

وفاة الفنان المصري ياسر الشرقاوي

686

ما هو مصير مسلسل 'المعلم' بعد احتراق استوديو الأهرام؟

254364-d8a7d984d8b5d988d8b1d8a920d985d98620d8add8b3d8a7d8a820d8b1d98ad987d8a7d98520d8b3d8b9d98ad8af20d8b9d984d98920d8a5d986d8b3d8aad8acd8b1d8a7d985

بعد تشوه وجهها... ريهام سعيد تعتزل لفترة مؤقتة