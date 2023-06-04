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الأحد، 04-06-2023 11:02 ص

بشرى سارة لمحبي مسلسل جعفر العمدة

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الوكيل الإخباري- كشف المخرج محمد سامي أن الفترة الحالية تشهد دراسة إمكانية تقديم جزء ثاني من مسلسل جعفر العمدة.

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جاء ذلك خلال احتفالية تكريم نجوم مسلسل جعفر العمدة، والذي تنظمة الجامعة الأمريكية في القاهرة، والمخرج محمد سامي، والفنان أحمد داش، والفنان منذر رياحنة، والفنانة مي كساب، والفنان أحمد فهمي، والفنان عصام السقا، والفنان أحمد عبدالله.


وأضاف سامي: بنسبة كبيرة هنصوره متابعًا: الجمهور بيحب النهايات السعيدة.. ونهايات مسلسلاتي الفترة الجاية هتفرحكم.

وفي وقت سابق كشف موقع القاهرة عن تعاقد المخرج محمد سامي على تقديم الجزء الثاني من جعفر العمدة بطولة الفنان محمد رمضان، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه المسلسل خلال عرضه في الموسم الرمضاني المنصرم 2023.

القاهرة24

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